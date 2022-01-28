ING Basketbol Ligi'nin yarın oynanması planlanan Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka müsabakası, İzmir ekibindeki Covid-19 vakaları nedeniye Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

ING Basketbol Ligi'nin 19. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor ile Pınar Karşıyaka, yarın saat 18.00'de karşı karşıya gelecekti. İzmir ekibinde ardı adına gelen korona virüs vakaları sonrasında müsabaka Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Ertelenme kararını Pınar Karşıyaka, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

PINAR KARŞIYAKA AÇILADI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pınar Karşıyaka'mız ile Frutti Extra Bursaspor arasında yarın deplasmanda oynanması planlanan ING Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta karşılaşması, takımımızda 6'dan fazla Covid-19 pozitif durumda sporcu bulunması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."