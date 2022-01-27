Zenit Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Zenit-Anadolu Efes CANLI İZLE

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 23. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda Zenit Peterburg'a konuk olacak. Geçtiğimiz maç Panathinaikos'u deviren temsilcimiz, kötü gidişatına son verdi. Rus ekibi ise Monaco'ya mağlup olmuştu. Peki; Zenit Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 23. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit Peterburg'a konuk olacak. Mücadele öncesi son maçını kazanan lacivert-beyazlılar çıkışını sürdürmek istiyor. İşte maça dair tüm detaylar...

THY AVRUPA LİGİ'NDE 500. RANDEVU

Anadolu Efes, Zenit müsabakasıyla THY Avrupa Ligi'nde 500. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda oynadığı 499 karşılaşmada 268 galibiyet elde etti, 231 kez rakiplerine mağlup oldu.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ise 748. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 747 müsabakada 425 galibiyet ve 322 yenilgi yaşadı.

İki takım, Avrupa Ligi'nde 5. kez karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaların 3'ünü Zenit, 1'ini ise Anadolu Efes kazandı.

5. RANDEVU

Anadolu Efes ile Zenit bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 1 kez parkeden galip ayrılırken, Rus temsilcisi ise 3 kez kazandı. İki takım arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan son mücadeleyi Zenit, 90-79'luk skorla kazandı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes, 82.0 sayı, 33.2 ribaund ve 16.8 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Zenit ise 74.0 sayı, 34.5 ribaund ve 15.1 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Micic 16.6 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Rus takımında ise Loyd 13.2 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.

ZENIT ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zenit - Anadolu Efes arasında oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve Sibur Arena'da oynanacak.

ZENİT ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zenit - Anadolu Efes arasında oynanacak maç, şifresiz olarak yayınlanacak. Dev mücadele beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.