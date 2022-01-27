THY EuroLeague'de 23. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Zenit ile karşı karşıya geldi. Rus ekibi, Anadolu Efes'i 76-67 mağlup etti.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Rusya ekibi Zenit'e konuk oldu.



Saint-Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanan karşılaşma, Zenit'in 76-67 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Anadolu Efes, bu sonucun ardından 11. mağlubiyetini aldı.



THY EuroLeague'de 500. maç



Anadolu Efes, Zenit müsabakasıyla THY Avrupa Ligi'nde 500. maçına çıkmış oldu.