THY EuroLeague'de oynanacak olan Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ertelendi!

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 7 Ocak 2022 Cuma günü Almanya'nın Bayern Münih takımı ile karşı karşıya gelecekti. Ancak temsilcimizde tespit edilen Covid-19 vakaları sebebiyle maç ileri bir tarihe ertelendi.

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 7 Ocak 2022 Cuma günü Almanya'nın Bayern Münih takımı ile karşı karşıya gelecekti. Ancak temsilcimizde tespit edilen Covid-19 vakaları sebebiyle maç ileri bir tarihe ertelendi.

İŞTE A. EFES'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

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