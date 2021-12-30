UNICS Kazan-Anadolu Efes maçı | CANLI
Turkish Airlines EuroLeague’de 18. haftanın maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda UNICS Kazan ile karşı karşıya geliyor. UNICS Kazan-Anadolu Efes maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonun 18. haftası devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda UNICS Kazan ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
UNICS KAZAN - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UNICS Kazan-Anadolu Efes maçı BeIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor.
UNICS Kazan 22-12 Anadolu Efes (1. Periyot oynanıyor)
EuroLeague'de bu hafta neler oldu?
Dün (29 Aralık) oynanması planlanan dört maçın yalnızca biri yapılabildi. Fenerbahçe Beko – Real Madrid, Olympiakos – CSKA Moskova, AX Armani Exchange Milan – ALBA Berlin maçları corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi.
Güncel durumda Real Madrid ve Olimpia Milan'da 11'er, ASVEL ve Olympiakos'ta sekizer, Panathinaikos'ta altı, Fenerbahçe Beko'da üç ve Barcelona'da bir koronavirüs vakası görüldü. Bu vakaların bir kısmı teknik ekiplerde ortaya çıktı.
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