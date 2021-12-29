29 Aralık 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat - Washington Wizards maçına damga vurdu

Ömer NBA’de fark yarattı!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.12.2021

NBA'deki temsilcilerimizden Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat - Washington Wizards maçında takımının 119-112 galibiyetiyle sona eren karşılaşmada 32 dakika süre aldığı maçta 10 sayı, 14 ribaund, 1 asist ve 3 top çalma kaydederek başarılı bir gece geçirdi.

Miami Heat forması giyen temsilcimiz Ömer Yurtseven, ekibinin Washington Wizards'ı 119-112 yendiği maçta double-double yaptı.

Ömer, 32 dakika süre aldığı maçta 10 sayı, 14 ribaund, 1 asist ve 3 top çalma kaydederek başarılı bir gece geçirdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
F.Bahçe’de 3 isim corona virüsüne yakalandı! F.Bahçe'de 3 isim corona virüsüne yakalandı!
Alperen’li Houston Charlotte’a mağlup! Alperen'li Houston Charlotte'a mağlup!
F.Bahçe’nin bir maçı daha ertelendi! F.Bahçe'nin bir maçı daha ertelendi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör