25 Aralık 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Galatasaray 57- 66 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Derbide kazanan Beşiktaş!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 66-57 mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta'yı konuk etti.

İlk yarı Galatasaray'ın 34-26 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarının başında sarı kırmızılılar farkı 15 sayıya kadar çıkarttı ancak pes etmeyen Beşiktaş HDI Sigorta 23-3'lük seri ile geri döndü ve son çeyreğe 49-44 önde girdi. Son çeyrekte de kontrolü elden bırakmayan siyah beyazlılar karşılaşmayı 57-66 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş HDI Sigorta 10. maçında 2. galibiyetini alırken; Galatasaray 4. kez kaybetti.
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