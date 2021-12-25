25 Aralık 2021, Cumartesi
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İlk yarı Galatasaray'ın 34-26 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarının başında sarı kırmızılılar farkı 15 sayıya kadar çıkarttı ancak pes etmeyen Beşiktaş HDI Sigorta 23-3'lük seri ile geri döndü ve son çeyreğe 49-44 önde girdi. Son çeyrekte de kontrolü elden bırakmayan siyah beyazlılar karşılaşmayı 57-66 kazandı.
Bu sonuçla Beşiktaş HDI Sigorta 10. maçında 2. galibiyetini alırken; Galatasaray 4. kez kaybetti.
Galatasaray 57- 66 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 66-57 mağlup etti.
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta'yı konuk etti.
İlk yarı Galatasaray'ın 34-26 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarının başında sarı kırmızılılar farkı 15 sayıya kadar çıkarttı ancak pes etmeyen Beşiktaş HDI Sigorta 23-3'lük seri ile geri döndü ve son çeyreğe 49-44 önde girdi. Son çeyrekte de kontrolü elden bırakmayan siyah beyazlılar karşılaşmayı 57-66 kazandı.
Bu sonuçla Beşiktaş HDI Sigorta 10. maçında 2. galibiyetini alırken; Galatasaray 4. kez kaybetti.
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