16 Aralık 2021, Perşembe

BASKETBOL

Galatasaray 70-80 Dynamo Kursk | Kadınlar FIBA EuroLeague

Galatasaray Dynamo Kursk’a diş geçiremedi
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2021

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 9. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'a 80-70 yenildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 9. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'a 80-70 yenildi.

Bu sonuçla Galatasaray grupta 5 kez mağlup olurken, Rusya temsilcisi 5. galibiyetini elde etti.

Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Alexandra Stan (Romanya), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya)

Galatasaray: Pelin Bilgiç 4, Davis 7, Melis Gülcan 5, Krajisnik 22, Williams 25, Merve Aydın 4, Sude Yılmaz, Gizem Başaran Turan 3

Dynamo Kursk: Frolkina 6, Baric, Howard 25, Lisec 11, Ogunbowale 22, Kozik 10, Shabanova, Levchenko, Prince 6, Abaiburova

1. Periyot: 23-14

Devre: 41-32

3. Periyot: 56-57



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Stephen Curry tarihe geçti! Stephen Curry tarihe geçti!
F.Bahçe Beko sahasında kazandı! Seri 3 maça çıktı | Özet izleyin F.Bahçe Beko sahasında kazandı! Seri 3 maça çıktı | Özet izleyin
Anadolu Efes hata yapmadı! Özeti izleyin Anadolu Efes hata yapmadı! (Özeti izleyin)
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör