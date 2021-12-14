14 Aralık 2021, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes Baskonia maçı CANLI İZLE (Anadolu Efes-Baskonia canlı skor)

Anadolu Efes - Baskonia | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 Giriş Tarihi: 14.12.2021

THY EuroLeague'in (Turkish Airlines EuroLeague) 15. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Baskonia'yı konuk ediyor. Müsabakanın CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Turkish Airlines EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) heyecan 15. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan lacivert-beyazlılar Baskonia karşısında yeni bir seri başlatmak istiyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...

CANLI SKOR

1. Çeyrek: Anadolu Efes 16-21 Baskonia

2. Çeyrek: Anadolu Efes 43-42 Baskonia

3. Çeyrek: Anadolu Efes 66-62 Baskonia

4. Çeyrek: Anadolu Efes 71-62 Baskonia

HABER GÜNCELLENMEKTEDİR...

ANADOLU EFES BASKONIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes-Baskonia maçı saat 20.30'da başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

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