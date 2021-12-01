NBA'de Los Angeles Lakers'ın yıldızı Lebron James'e COVID-19 şoku!
NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James'in, COVID-19 testi pozitif çıktı. Bu sabah Sacramento Kings deplasmanında oynayacakları maç öncesi standart COVID-19 testi pozitif çıkan oyuncuya bir test daha yapıldı ve bu sefer negatif sonuç alındı. Üçüncü ve son kez bir test daha yapılan yıldız oyuncunun bu testi de pozitif çıkınca LeBron James NBA'in COVID-19 protokollerine dahil olarak karşılaşmaya alınmadı.
NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, COVID-19 testi pozitif çıktığı gerekçesi ile bir süre parkelerden uzak kalacak.
Amerikan basınındaki haberlere göre bu sabah Sacramento Kings deplasmanında oynayacakları maç öncesi standart COVID-19 testi pozitif çıkan oyuncuya bir test daha yapıldı ve bu sefer negatif sonuç alındı. Üçüncü ve son kez bir test daha yapılan yıldız oyuncunun bu testi de pozitif çıkınca LeBron James NBA'in COVID-19 protokollerine dahil olarak karşılaşmaya alınmadı.
Özel bir jet tutan LeBron James, karantina koşulları ile beraber Los Angeles'a, evine döndü. James'in Lakers'tan takım arkadaşı Anthony Davis, Sacramento Kings maçından sonra yaptığı açıklamalarda onunla telefonda konuştuğunu ve onun şu anda asemptomatik olduğunu söyledi.
Lig kuralları gereği COVID-19 testi pozitif çıkan bir oyuncu ya en az 10 gün karantinada kalmak zorunda ya da 48 saat içerisinde iki adet negatif test sonucu sunmak zorunda.
Eylül ayında pandemi ve aşı konuları hakkında fikrini beyan eden LeBron James, kendisinin ve ailesinin tam aşılı olduğunu açıklamıştı.
36 yaşındaki oyuncu bu sezon 25.8 sayı 5.2 ribaund ve 6.8 asist ortalamaları ile mücadele ediyordu.
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