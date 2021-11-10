A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu!
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda kozlarını paylaşacağı Slovenya ve Polonya maçları için 12 kişilik kadrosu açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Ay-yıldızlılar, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında yarın TSİ 20.00'de deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Milliler gruptaki ikinci maçında ise 14 Kasım Pazar günü Kocaeli'de Polonya'yı konuk edecek. Millilerin Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Polonya ile oynayacağı müsabaka 17.00'de başlayacak.
Milliler, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Slovenya, Polonya ve Arnavutluk ile birlikte D Grubu'nda yer alıyor.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmaları üç adet pencerede oynanacak. İlk pencere 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında, ikinci pencere 24-27 Kasım 2022 tarihleri arasında, üçüncü pencere de 9-12 Şubat 2023 tarihlerinde düzenlenecek.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, İsrail ve Slovenya'nın ev sahipliğinde organize edilecek. Turnuvada grup maçlarının İsrail'in Tel Aviv ve Slovenya'nın Koper ile Celje şehirlerinde gerçekleştirileceği açıklanırken, grup maçlarının ardından eleme turu müsabakaları ise Slovenya'nın başkenti Ljubljana kentinde oynanacak.
Potanın Perileri'nin Slovenya ve Polonya maçları kadrosu şöyle;
"Esra Ural Topuz, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Şerife Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş, Kiah Irene Stokes, Melis Gülcan, Pelin Derya Bilgiç, Merve Aydin, Bahar Çağlar Ökten, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun"
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