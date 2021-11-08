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BASKETBOL

Alex Tyus resmen Pınar Karşıyaka'da!

Alex Tyus resmen Pınar Karşıyaka’da!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 08.11.2021

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Alex Tyus transferini resmen açıkladı.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Alex Tyus'un transferini açıkladı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, ABD asıllı İsrailli oyuncu Alex Tyus'un sezon sonuna kadar yeşil-kırmızılı takımda forma giyeceği belirtildi.

Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev alabilen Tyus, Türkiye'de daha önce Anadolu Efes ve Galatasaray'da da forma giydi.

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