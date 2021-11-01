Los Angeles Lakers 95-85 Houston Rockets (MAÇ SONUCU-ÖZET) Alperen Şengün'den 11 sayı! İşte toplu sonuçlar...
NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 95-85 kaybettikleri Los Angeles Lakers maçında 11 sayı, 7 ribaunt ile oynadı. İşte NBA'de gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar... | Son dakika spor haberleri
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 95-85 kaybettikleri Los Angeles Lakers maçında 11 sayı, 7 ribaunt üretti.
NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Lakers, Russell Westbrook'un 20 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Carmelo Anthony'nin 23 sayı, 4 blokla öne çıktığı müsabakada Rockets'ı yendi.
Ev sahibi Lakers'ta Anthony Davis 16 sayı, 13 ribaunt, LeBron James de 15 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.
Peş peşe 4. yenilgisini alan Rockets'ta Christian Wood 16 sayı, 13 ribaunt, Eric Gordon 17 sayı ve Alperen Şengün 11 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.
JAZZ, ŞAMPİYON BUCKS'I MAĞLUP ETTİ
Utah Jazz, son şampiyon Milwaukee Bucks'a konuk olduğu karşılaşmayı 107-95 kazandı ve 6. maçında 5. galibiyetini aldı.
Jazz'ı galibiyete, 28 sayı kaydeden Donovan Mitchell ve 20 sayı atan Mike Conley taşıdı.
Üst üste 3. maçını kaybeden Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Grayson Allen ise 18 sayı, 6 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.
SONUÇLAR
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 105-99
Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 95-107
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 125-113
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 117-91
Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 95-85
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