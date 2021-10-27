27 Ekim 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı | CANLI

Panathinaikos - Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 Giriş Tarihi: 27.10.2021

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Temcilsimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Panathinaikos OPAP'a konuk oluyor.Atina'da oynanan mücadele saat 21.00'de başladı.

1. Çeyrek sonucu: Panathinaikos 22-13 Anadolu Efes

2. Çeyrek oynanıyor: Panathinaikos 39-21 Anadolu Efes

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna ise kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamladı. İlk galibiyetini ligin 5. haftasında UNICS Kazan'ı 71-68 yenerek elde eden lacivert-beyazlı ekip ligde 15. sırada bulunuyor.

Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi 1 galibiyet alan Panathinaikos OPAP ise 16. basamakta yer alıyor.

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