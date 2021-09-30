NBA'den flaş karar! O isimlere para ödenmeyecek
NBA, flaş bir karar alarak yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısı olmayıp maç kaçıran oyunculara ödeme yapılmayacağını açıkladı. | Son dakika spor haberleri
NBA, Covid-19'a karşı aşılanmayan oyuncularına, kaçıracakları maçlar için ödeme yapmayacağını duyurdu.
ESPN'den Tim Bontemps'e göre, lig sözcüsü Mike Bass yaptığı açıklamada, lokal aşı talimatlarına uymayan NBA oyuncularına bu sezon kaçırdıkları maçlar için ödeme yapılmayacağını söyledi.
New York ve San Francisco şehirleri, Brooklyn Nets, New York Knicks ve Golden State Warriors kadrolarındaki oyuncular için aşı zorunluluğu getirmişti. Ayrıca bu zorunluluğun yalnızca ev sahibi takımları etkileyeceği ve rakip takımlardaki aşılanmamış oyuncuları etkilemeyeceği belirtilmişti.
Golden State ekibinden Andrew Wiggins henüz aşılanmadığını belirtirken, Brooklyn yıldızı Kyrie Irving'in de aynı durumda olduğu biliniyor.
Her iki oyuncunun da 41 iç saha maçını kaçırması durumunda, Wiggins 15.8 milyon dolar kaybederken, Irving ise 17.5 milyon dolarlık bir kayba uğrayacak.
Knicks, kısa süre önce tüm organizasyonun %100 aşılandığını duyurmuştu.
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