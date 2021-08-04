04 Ağustos 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü İstanbul'a geldi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic İstanbul'a geldi. Sarı lacivertliler, Sırp başantrenörle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de, Igor Kokoskov'un NBA'e gitmesinin ardından Sırp başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaşmaya varılmıştı.

Sarı lacivertlilerin, 3 senelik anlaşmaya vardığı 53 yaşındaki koç, İstanbul'a geldi.

SASHA DJORDJEVIC KİMDİR?

Fenerbahçe Beko'yu çalıştıracağı açıklanan Aleksandar "Sasha" Djordjevic, 26 Ağustos 1967'de dünyaya geldi. Eski basketbolcu 1983'ten 2005'e kadar kariyerini sürdürdü. 1995 yılında Yugoslavya'nın En İyi Atleti olarak Altın Rozet ödülünü alan Djordjevic, Yugoslav Olimpiyat Komitesi tarafından Yılın Sporcusu ilan edilmişti. Sırp antrenör, Bologna'da 2 yıllık sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılık kararı almıştı. 2013-2019 yılları arasında Sırbistan Milli Takımı'nda çalışan 53 yaşındaki başantrenör, 2014 Dünya Kupası, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2017 EuroBasket'te gümüş madalya kazanmıştı.

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