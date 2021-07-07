07 Temmuz 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Son dakika spor haberi: Temsilcilerimiz Beşiktaş Icrypex, Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın da mücadele edeceğiz FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu grupları belirlendi.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu temsilcilerimiz Pınar Karşıyaka B Grubu, Galatasaray E Grubu, TOFAŞ F Grubu, Darüşşafaka Tekfen G Grubu, Beşiktaş Icrypex ise H Grubu'nda yer aldı.

4 Ekim'de başlayacak normal sezon karşılaşmaları, aralık ayında sona erecek.

Normal sezon grupları şöyle:

A GRUBU: Lenovo Tenerife (İspanya), Dinamo Sassari (İtalya), MHP Riesen (Almanya), ön elemelerden gelecek takım
B GRUBU: Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Pınar Karşıyaka (Türkiye), BAXI Manresa (İspanya), Stal Ostrow (Polonya)
C GRUBU: Nizhny Novgorod (Rusya), JDA Dijon (Fransa), Unicaja (İspanya), Lavrio Megabolt (Yunanistan)
D GRUBU: AEK (Yunanistan), Falco Szombathely (Macaristan), VEF Riga (Letonya), ön elemelerden gelecek takım
E GRUBU: ERA Nymburk (Çekya), PAOK (Yunanistan), Galatasaray (Türkiye), Igokea (Bosna Hersek)
F GRUBU: SIG Strasbourg (Fransa), Filou Oostende (Belçika), TOFAŞ (Türkiye), ön elemelerden gelecek takım
G GRUBU: Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail), Happy Casa Brindisi (İtalya), Darüşşafaka Tekfen (Türkiye), ön elemelerden gelecek takım
H GRUBU: Hereda San Pablo Burgos (İspanya), Beşiktaş Icrypex (Türkiye), Rytas Vilnius (Litvanya), EWE Baskets Oldenburg (Almanya)



Kaynak: DHA
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