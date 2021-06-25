25 Haziran 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de Clippers farkı bire indirdi! | Los Angeles Clippers 106 - 92 Phoenix Suns

Clippers Suns karşısında farkı bire indirdi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 Giriş Tarihi: 25.06.2021

NBA'de Batı Konferansı finalinde Los Angeles Clippers, Phoenix Suns'ı 106-92 yenerek serideki ilk maçını kazandı ve durumu 2-1 yaptı. Clippers'ın all-star oyuncusu Paul George, 27 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Reggie Jackson 23 sayı, Ivica Zubac ise 15 sayı, 16 ribauntluk katkıda bulundu. | Son dakika spor haberleri

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Serinin 3. karşılaşmasında ağırladığı Suns'ı mağlup eden Clippers, tarihinin ilk konferans finali galibiyetine ulaştı.

Clippers'ın all-star oyuncusu Paul George, 27 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Reggie Jackson 23 sayı, Ivica Zubac ise 15 sayı, 16 ribauntluk katkıda bulundu.

Suns'ta Deandre Ayton 18 sayı, 9 ribaunt, ilk 2 mücadelede oynayamayan Chris Paul 15 sayı, 12 asist, 3 top çalma ve Devin Booker 15 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

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