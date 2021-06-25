25 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: NBA'de Clippers farkı bire indirdi! | Los Angeles Clippers 106 - 92 Phoenix Suns
NBA'de Batı Konferansı finalinde Los Angeles Clippers, Phoenix Suns'ı 106-92 yenerek serideki ilk maçını kazandı ve durumu 2-1 yaptı. Clippers'ın all-star oyuncusu Paul George, 27 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Reggie Jackson 23 sayı, Ivica Zubac ise 15 sayı, 16 ribauntluk katkıda bulundu. | Son dakika spor haberleri
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Serinin 3. karşılaşmasında ağırladığı Suns'ı mağlup eden Clippers, tarihinin ilk konferans finali galibiyetine ulaştı.
Clippers'ın all-star oyuncusu Paul George, 27 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Reggie Jackson 23 sayı, Ivica Zubac ise 15 sayı, 16 ribauntluk katkıda bulundu.
Suns'ta Deandre Ayton 18 sayı, 9 ribaunt, ilk 2 mücadelede oynayamayan Chris Paul 15 sayı, 12 asist, 3 top çalma ve Devin Booker 15 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.
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