11 Haziran 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlık maçında İspanya'ya kaybetti! | İspanya 75 - 41 Türkiye

Potanın Perileri hazırlık maçında İspanya'ya kaybetti!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

, hazırlıkları öncesinde ile karşılaştı. Milliler, deplasmanda oynadığı özel maçta sahadan 75-41 mağlup ayrıldı. , gelecek maçta ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. | Son dakika spor haberleri

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, 'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 44-18 geride kapattı.

, gelecek maçta ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

ile 'nın ortaklaşa düzenleyeceği 'nda , ve ile C Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, maçlarını Fransa'nın kentinde oynayacak.

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