Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, Valensiya'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 44-18 geride kapattı.

A Milli Takım, gelecek maçta İtalya ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile C Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, maçlarını Fransa'nın Strasbourg kentinde oynayacak.

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