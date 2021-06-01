Washington Wizards 122-114 Philadelphia 76ers (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Wizards seride durumu 3-1'e getirdi!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Washington Wizards ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Müsabakayı Wizard 122-114 kazandı ve seride durumu 3-1'e getirdi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Washington Wizards, Philadelphia 76ers'ı 122-114 mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 3-1'e getirdi.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı eşleşmesinde Wizards, sahasında 76ers karşısında aldığı galibiyetle seriyi 5. maça taşıdı.
Play-off'larda 12. kez "triple-double" yapan Westbrook, NBA tarihinde bu istatistiğe en çok ulaşan 3. oyuncu oldu. Magic Johnson 30, LeBron James 28 kez bu istatistiğe ulaşmıştı.
Ayrıca Westbrook, geçtiğimiz günlerde 182. kez "triple-double" yaparak NBA tarihinin bu istatistiğe en çok ulaşan oyuncusu olmuştu.
76ers forması giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, 11 dakika süre aldığı karşılaşmada 7 sayı, 3 ribaunt ile müsabakayı tamamladı.
JAZZ, TUR İÇİN AVANTAJ KAZANDI
Batı Konferansı eşleşmesinde Utah Jazz, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 120-113 yenerek seride 3-1 öne geçti.
Jazz'da Donovan Mitchell 30 sayı ile takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.
Grizzlies'ta Ja Morant'ın 23 sayı, 12 asist ile "double-double" yaptığı performansı, takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
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