01 Haziran 2021, Salı

BASKETBOL

Washington Wizards 122-114 Philadelphia 76ers (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Wizards seride durumu 3-1'e getirdi!

Wizards seride durumu 3-1'e getirdi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Müsabakayı Wizard 122-114 kazandı ve seride durumu 3-1'e getirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında , Philadelphia 76ers'ı 122-114 mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 3-1'e getirdi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı eşleşmesinde Wizards, sahasında 76ers karşısında aldığı galibiyetle seriyi 5. maça taşıdı.

Play-off'larda 12. kez "triple-double" yapan Westbrook, NBA tarihinde bu istatistiğe en çok ulaşan 3. oyuncu oldu. Magic Johnson 30, 28 kez bu istatistiğe ulaşmıştı.

Ayrıca Westbrook, geçtiğimiz günlerde 182. kez "triple-double" yaparak NBA tarihinin bu istatistiğe en çok ulaşan oyuncusu olmuştu.

76ers forması giyen milli oyuncumuz , 11 dakika süre aldığı karşılaşmada 7 sayı, 3 ribaunt ile müsabakayı tamamladı.

JAZZ, TUR İÇİN AVANTAJ KAZANDI

Batı Konferansı eşleşmesinde Utah Jazz, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 120-113 yenerek seride 3-1 öne geçti.

Jazz'da Donovan Mitchell 30 sayı ile takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Grizzlies'ta Ja Morant'ın 23 sayı, 12 asist ile "double-double" yaptığı performansı, takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

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