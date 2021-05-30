Son dakika spor haberi: Anadolu Efes EuroLeague finalinde tarihi başarının peşinde!

THY EuroLeague'de final heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Anadolu Efes Final Four'un ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yı mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Anadolu Efes bu kez kupaya uzanmak için İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan’ı mağlup eden Barcelona ile kozlarını paylaşacak. İşte tarihi maç öncesinde öne çıkanlar... | Son dakika spor haberleri

Turkish Airlines Euroleague'nde sezonun en büyüğü bugün belli oluyor. Almanya'nın Köln kentindeki Dörtlü Final ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 mağlup eden Barcelona ile Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanabilmek için mücadele edecek. Lanxess Arena'da oynanacak final karşılaşması, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

ÜST ÜSTE İKİNCİ FİNAL

Turkish Airlines Euroleague tarihinde dördüncü kez Dörtlü Final'de mücadele eden Anadolu Efes,üst üste ikinci kez final oynayacak. Organizasyonda, 2018-2019'da finale yükselen mavi-lacivertliler, Rus ekibi CSKA Moskova'ya yenilerek sezonu ikinci tamamlamış tı. Daha önce Aydın Örs yönetiminde 1996'da Koraç Kupası'nı alan Anadolu Efes, ikinci Avrupa şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor. Temsilcimiz, kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

24. KEZ RAKİPLER

İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 12'sini Barcelona, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

2'DE 2 YAPTIK

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Barcelona'yı İstanbul'da 86-79, deplasmanda ise 88-86 mağlup etti.

UNVAN PEŞİNDE

Anadolu Efes, kupayı kazanması durumunda Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de Turkish Airlines Euroleague'ni kazanan 3. başantrenör olacak. Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.

KOLEKSİYONU TAMAMLAYACAK

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, kendi kariyeri açısından da dev bir maça çımıyor. Turkish Airlines Euroleague'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamaya çalışacak. Avrupa'da 4. ku pasını kazanmayı hedefleyen Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

KUPAYI GETİRECEK

Turkish Airlines EuroLeague'ndeki final öncesinde düzenlenen basın toplantısında Ergin Ataman, tartışılan Larkin'e güvenini dile getirdi. Ataman, "Final maçı için iddialı konuşan Ataman, "Kazanmanın yolunu şu veya bu şekilde mutlaka buluyoruz. Larkin CSKA karşısında belki çok fazla sayı atmadı ama şuna eminim, Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandıran oyuncu olacak. Tıpkı son iki sezondur bize her şeyini verdiği gibi" ifadelerini kullandı. Barcelona koçu Jasikevicius ise, "Oyun planımıza sadık kalmamız ve oyun planımızı sahaya yansıtmamız lazım" açıklamasında bulundu.

ATAMAN SAYESİNDE

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin ve Barcelona'lı Pau Gasol de toplantıya katıldı. Larkin, "Ergin Ataman, bana müthiş bir özgürlük verdi. Şu an olduğum oyuncu haline gelmemde destek oldu. Umarım şampiyon olacağız" dedi. Gasol ise, Efes ile karşılaşma şansı yakaladıkları için heyecanlı olduklarını ve bu fırsatı değerlendirmek istediklerini dile getirdi. (Fotomaç)

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