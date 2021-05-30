Miami Heat 103-120 Milwaukee Bucks (MAÇ SONUCU-ÖZET)
NBA'de play-off 4. maçında Miami Heat'i 120-103 yenen Milwaukee Bucks seriyi 4-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu. Mücadelede 20 sayı, 15 asist, 12 ribauntla "triple double"a imza atan Giannis Antetokounmpo, 25 sayı, 8 ribaunt üreten Brook Lopez maça damga vurdu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Miami Heat'i 120-103 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı ilk tur serisini 4-0 kazandı.
NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Geçen yıl lider bitirdiği normal sezon sonrası konferans yarı finalinde Heat'e 4-1 yenilerek play-off'lara veda eden Bucks, intikamını aldı.
Rakip sahada Heat'i serinin 4. karşılaşmasında da mağlup eden Bucks, bu sezon konferans yarı finaline yükselen ilk takım oldu.
Bucks'ı galibiyete, 20 sayı, 15 asist, 12 ribauntla "triple double"a imza atan Giannis Antetokounmpo, 25 sayı, 8 ribaunt üreten Brook Lopez, 20 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Khris Middleton ve 22 sayı atan Bryn Forbes taşıdı.
Geçen yılın NBA finalisti Heat'te ise Bam Adebayo 20 sayı, 14 ribaunt, Jimmy Butler 12 sayı, 10 ribaunt, 10 asist ve Kendrick Nunn 18 sayıyla oynadı.
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