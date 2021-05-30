30 Mayıs 2021, Pazar

BASKETBOL

Miami Heat 103-120 Milwaukee Bucks (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Milwaukee seriyi bitirdi! Rövanşı aldı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

'de play-off 4. maçında 'i 120-103 yenen seriyi 4-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu. Mücadelede 20 sayı, 15 asist, 12 ribauntla "triple double"a imza atan , 25 sayı, 8 ribaunt üreten maça damga vurdu.

() play-off'larında 'i 120-103 yenen , ilk tur serisini 4-0 kazandı.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Geçen yıl lider bitirdiği normal sezon sonrası konferans yarı finalinde 'e 4-1 yenilerek play-off'lara veda eden , intikamını aldı.

Rakip sahada Heat'i serinin 4. karşılaşmasında da mağlup eden Bucks, bu sezon konferans yarı finaline yükselen ilk takım oldu.

Bucks'ı galibiyete, 20 sayı, 15 asist, 12 ribauntla "triple double"a imza atan , 25 sayı, 8 ribaunt üreten , 20 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan ve 22 sayı atan taşıdı.

Geçen yılın NBA finalisti Heat'te ise 20 sayı, 14 ribaunt, 12 sayı, 10 ribaunt, 10 asist ve 18 sayıyla oynadı.

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