29 Mayıs 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Ergin Ataman CSKA Moskova-Anadolu Efes maçı sonrası konuştu! "Bu kupayı kazanacağız"

Ergin Ataman: Bu kupayı kazanacağız
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Basketbol Dörtlü Final ilk maçında ekibi 'yı 89-86 mağlup ederek finale yükselen 'in başantrenörü , "Bize inanmaya devam edin, biz bu kupayı kazanacağız." dedi.

'nın şehrinde oynanan Dörtlü Final ilk maçının ardından Ataman, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve ilk üç periyotta üstün bir oyun sergilediklerini aktaran Ataman, "Topu çok iyi çevirdik, müthiş bir savunma yaptık. Son periyotta tamamen farklı bir basketbol tarzına büründü. Özellikle Clyburn'ü bir türlü durduramadık, arayış içine girdik, biz de kısaldık. Hücumda onlar yaklaştıkça biraz panik başladı, top kayıpları yapmaya başladık. 'de kaybettiğimiz maçın tekrarı gibi olmaya başladı. Son iki savunmayı iyi yaptık ve maçı kazandık. Çok daha rahat kazanabilirdik, büyük bir heyecan yaşadık, eminim ki 'de yaşayanlara da büyük bir heyecan yaşattık maçın son anlarında, herkesten özür diliyoruz yaşattığımız bu heyecan için. Şimdi önümüze bakacağız, finale bakacağız. Biliyorsunuz kaybetmiştik, CSKA Moskova'dan 'un rövanşını aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, "Sporu seven, gerçekten bir Türk takımının hak ettiği bu şampiyonluğa ulaşmasını isteyen herkesin bize inandığını düşünüyorum. Benim ilk Türk antrenör olup olmamam önemli değil. Bu kupayı inşallah Türkiye'ye getirmek için pazar akşamı çok çaba sarf edeceğiz pazar akşamı. Rakibimiz yada olacak, ikisi de çok güçlü takımlar. Bunun için elimizden geleni yapacağız. 2019'da kaybetmiştik son dakikada, bu sefer kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bize inanmaya devam edin, biz bu kupayı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

'in milli oyuncusu ise yaptığı açıklamada, "Bu maçtan ders çıkarmamız lazım öncelikle, üç periyot çok iyi defans yaptık. Dördüncü periyotta defans yapmayı bıraktık diyebilirim. Ama bir şekilde galip gelmeyi başardık. herkes birbirine yardım etti son topta, galip gelmeyi başardık. İnşallah pazar günü sahada var oluruz, en iyi mücadelemizi verip kupayı kazanırız." şeklinde konuştu.

Anadolu Efes finale yükseldi! (Özeti izleyin) haberin devamı

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