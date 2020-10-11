11 Ekim 2020, Pazar

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 113 -74 Lokman Hekim Fethiye Belediye | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe fark attı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beko sahasında 'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 113-74 kazandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında , sahasında karşılaştığı karşılaştığı 'yi 113-74'lük skorla mağlup etti.

Salon: Ülker
Hakemler: Osman Sinan İşgüder xx, Sinem Tetik xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx
Fenerbahçe: Ali Muhammed xxx 17, Dyshawn Pierre xxx 13, Kenan Sipahi xx 5, Jarell Eddie xxx 18, Jan Vesely xx 10, Berkay Candan xxx 16, Tarık Biberovic xx 9, Johnny Hamilton xxx 18, Leo Westermann xx 5, Yiğit Onan x 2
Başantrenör: Igor Kokoskov
Lokman Hekim Fethiye Belediye: Elgin Cook xxx 15, Branden Frazier x 2, Erick Neal xx 5, Tufan Önen x, Polat Kaya xx 5, Caner Ercan x, Fırat Töz xx 8, Sercan Ergin x 3, İbrahim Yıldırım x, Mustafa Baştürk x 4, Hasan Emir Gökalp x 2
Başantrenör: Alkım Ay

1. Periyot: 39-24 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 60-41 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 92-51 (Fenerbahçe lehine)
Maç Sonucu: 113-74 (Fenerbahçe lehine)

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