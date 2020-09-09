09 Eylül 2020, Çarşamba

BASKETBOL

LeBron James açıkladı! Çocukları neden yanında değil?

Kendisi açıkladı! Çocukları neden yanında değil?
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

'ın dünyaca ünlü süper starı , çocuklarını neden bubble'a götürmediğini açıkladı. James, "Burası çocuklara uygun bir yer değil" ifadelerini kullandı.

süperstarı , çocukları Bronny, Bryce ve Zhuri'nin Orlando'da neden kendisiyle beraber olmadıklarını anlattı.

NBA, aile üyelerinin Orlando bubble'ında oyunculara katılmasına izin verse de, LeBron'un çocukları kendisine katılmamıştı.

35 yaşındaki Lakers süperstarı, nedenini şöyle açıkladı:

"Çünkü yapacakları hiçbir şey yok. 16 yaşında bir çocuğum var. Bubble'da oturacak ve ne yapacak? 13 yaşında bir kızım var. Ne yapacak? Ve 5 yaşındaki kızım. Burada onun yapacağı bir şey yok."

"Park açık değil. Havuza sadece bir yere kadar gidebilirsiniz. Çocuklarım pek maceracılar ve pek çok farklı şeyi seviyorlar. Burada olmaları pek mantıklı değil. Yapacakları bir şey yok. Dışarı çık, içeri gir, dışarı çık, içeri gir. LA'de kalıp gayet iyi durumda olabilirler. Dürüst olmak gerekirse burası çocuklara uygun bir yer değil."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
A. Efes G.Saray'ı mağlup etti!
İşte Euroleague'de Dörtlü Final'in ev sahibi! İşte Euroleague'de Dörtlü Final'in ev sahibi!
Gloria Cup’ta şampiyon Anadolu Efes Gloria Cup’ta şampiyon Anadolu Efes
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör