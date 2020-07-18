18 Temmuz 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Darüşşafaka Tekfen ABD'li basketbolcu Grant Jerrett'ı transfer etti

Darüşşafaka Tekfen Grant Jerrett'ı transfer etti
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden ABD'Lİ basketbolcu Grant Jerett ile her konuda anlaştı.

Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li pivot 'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Grant Jerrett ile bir senesi opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezonu Almanya ligi ekiplerinden Ratiopharm Ulm'da geçiren 2,08 metre boyundaki oyuncu, sezonu 12,2 sayı, 6,4 ribaunt ve 1,3 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Açıklamada, "Oyuncumuza Darüşşafaka Tekfen'e hoş geldin diyor, yeşil-siyahlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Alex Hamilton Galatasaray'da Alex Hamilton Galatasaray'da
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu! Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu!
Ataman Torino projesinin detaylarını A Spor'a anlattı! Arda Turan ile ortaklığımız... Ataman Torino projesinin detaylarını A Spor'a anlattı! "Arda Turan ile ortaklığımız..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör