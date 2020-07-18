Darüşşafaka Tekfen ABD'li basketbolcu Grant Jerrett'ı transfer etti
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Darüşşafaka ABD'Lİ basketbolcu Grant Jerett ile her konuda anlaştı.
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li pivot Grant Jerrett'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Grant Jerrett ile bir senesi opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Geçen sezonu Almanya ligi ekiplerinden Ratiopharm Ulm'da geçiren 2,08 metre boyundaki oyuncu, sezonu 12,2 sayı, 6,4 ribaunt ve 1,3 asist ortalamalarıyla tamamladı.
Açıklamada, "Oyuncumuza Darüşşafaka Tekfen'e hoş geldin diyor, yeşil-siyahlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Darüşşafaka Tekfen'e hoş geldin Grant Jerrett!#BirlikteGüçlüyüz #StrongerTogether 💪— Darüşşafaka Basketbol (@dackabasket) July 18, 2020
Detaylar için; 🔗
🇹🇷https://t.co/WFWdiUU68W
🇺🇸https://t.co/AS8niuoCUV pic.twitter.com/VHn1fic9cf
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