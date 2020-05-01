01 Mayıs 2020, Cuma

BASKETBOL

Obradovic’ten yeni imza

Obradovic’ten yeni imza
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Özellikle bu sezon ile Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyordu. Özsoy'un basketbol şubesindeki görevinden alındığı dönemde Sırp hocanın da iki yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Özellikle bu sezon ile Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyordu. Özsoy'un basketbol şubesindeki görevinden alındığı dönemde Sırp hocanın da iki yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Sezon sonu mukavelesi biten tecrübeli hoca için kısa süre içinde resmi açıklama yapılacağı da kaydedildi.
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