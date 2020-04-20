20 Nisan 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Semih: Olağanüstü bir durum

Semih: Olağanüstü bir durum
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Pınar Karşıyakalı basketbolcu tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyledi.

Pınar Karşıyakalı basketbolcu tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyledi. Erden "Salgın döneminde herkesin evde kalması gerekiyor. Bu süreçte evlerine ekmek götürmek zorunda olanlar var. Onların da dışarıda en iyi şekilde korunması gerekiyor. Biz de basketbolu özledik ama önce sağlık" dedi.
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