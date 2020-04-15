15 Nisan 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Darüşşafaka Tekfen'de beklenmedik ayrılık! Jarrod Jones...

Darüşşafaka Tekfen'de beklenmedik ayrılık! Jarrod Jones...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

ING ekiplerinden , yaptığı açıklamada asıllı Macar oyuncu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Basketbol Takımı'nda asıllı Macar oyuncu ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında Darüşşafaka Tekfen kadrosuna katılan, mücadele ettiğimiz , Kupası ve ING yolculuğumuzda gösterdiği performansla önemli katkılar sağlayan oyuncumuz Jarrod Jones ile devam eden sözleşmemiz karşılıklı mutabakat ile sonlanmıştır. Jarrod Jones'a, Darüşşafaka Tekfen olarak yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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