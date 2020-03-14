Potada derbi heyecanı Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Koronavirüs’ü tüm dünyayı etkisi altına aldı. Avrupa’nın büyük bölümünde ligler ve spor organizasyonları ertelendi. Türkiye’de spor organizasyonları seyircisiz olarak devam ediyor. Bugün Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray sahasında lider Fenerbahçe Öznur Kablo’yu ağırlayacak. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo karşılaşması ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21 hafta derbi heyecanına sahne olacak. Galatasaray sahasında Fenerbahçe Öznur Kablo'yu ağırlayacak. Fenerbahçe Öznur Kablo 18 galibiyet 1 mağlubiyetle lider konumda bulunuyor. Fenerbahçe Öznur Kablo'yu 15 galibiyet 3 mağlubiyetle Galatasaray takip ediyor. Şampiyonluk yarışında oldukça kritik bir mücadele olan Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo mücadelesi Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21 hafta derbi mücadelesi bugün saat 13:00'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO HANGİ KANALDA?

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo oynayacak. Karşılaşma Tivibu Spor kanalından şifresiz yayınlanacak.

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