Maccabi FOX 77-75 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ İZLE

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Maccabi FOX'a 77-75 mağlup olarak 11 maç aradan sonra mağlup oldu.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 77-75 mağlup oldu.

Karşılaşmanın başında dışarıdan şutları kaçıran ve ribauntlarda etkisiz kalan Anadolu Efes, 3. dakikada 19-4 geriye düştü. Rakibinin top kayıplarını 7-0'lık seriyle değerlendiren lacivert-beyazlı ekip, 6 top kaybı yaptığı ilk çeyreği 21-11 geride tamamladı.

Maçın 2. periyoduna Simon'un 5 sayısıyla başlayan Anadolu Efes; topu iyi paylaşarak Micic ve Singleton ile basketler buldu. Konuk ekip, Moerman'ın 3 sayılık basketiyle 17. dakikada 32-31 üstünlük yakaladı. Periyodun son saniyesinde Simon ile bir basket daha bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 42-36 önde gitti.

Anadolu Efes, ikinci yarıya da Simon ile iyi başladı ve 21. dakikada farkı 10 sayıya (46-36) çıkardı. Larkin ve Micic'in etkisiz kalmasıyla organize olmakta zorlanan lacivert-beyazlı takım karşısında Wilbekin ile skor üreten Maccabi FOX, 24. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 50-51. Pleiss ile boyalı alandan sayılar bulan Anadolu Efes, 3. periyodu 59-57 önde tamamladı.

Maccabi FOX, 4. periyodun başında Reynolds ile basket bularak 59-59 beraberliği yakaladı. Savunma ribauntlarını toplamaya başlayan Anadolu Efes, Beaubois'in 3 sayılık basketiyle 35. dakikada farkı 8 sayıya (69-61) çıkardı. Ev sahibi ekip, Caloiaro'nun üst üste 3 sayılık basketleriyle oyuna ortak olmasını bildi ve Hunter'ın smaç basketiyle 39. dakikada 73-71 öne geçti. Son dakikaya 75-71 geride giren Anadolu Efes, Micic'in 3 sayılık basketi sonrası faul atışından bulduğu basketle 75-75 beraberliği yakaladı. Bitime 9,6 saniye kala 77-75 geriye düşen lacivert-beyazlı ekip, son hücumu iyi değerlendiremeyince sahadan bu şekilde mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, 11 maç sonra THY Avrupa Ligi'nde yenildi. Liderliğini sürdüren lacivert-beyazlı ekip, 4. kez mağlup oldu.

AVRUPA'DAKİ 685. MAÇ

Anadolu Efes, Maccabi FOX müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 685. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 685 karşılaşmada 387 galibiyet ve 298 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 437. maçına çıkan Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 230 galibiyet ve 207 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes ile Maccabi FOX Avrupa kupalarında bugüne kadar 29 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 16 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta Anadolu Efes 7 galibiyet alırken, 4 maçta salondan yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 18 karşılaşmada ise Anadolu Efes 9 galibiyet alırken, 9 kez mağlup oldu. Söz konusu takımlar arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 99-79 kazanmıştı.

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