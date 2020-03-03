03 Mart 2020, Salı

BASKETBOL

2020 Avrupa Sağırlar Basketbol Kupası Türkiye'de yapılacak

2020 Avrupa Sağırlar Basketbol Kupası Türkiye'de yapılacak
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Uluslararası Federasyonu (DIBF), organizasyonunun Türkiye'de düzenlenmesine karar verdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'daki işitme engelli kulüplerinin katılacağı kupa, 25-28 Kasım tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek.

Organizasyonun, Bursa Yıldırım İşitme Engelliler Spor Kulübünün talebi üzerine Türkiye'ye verildiği aktarıldı.

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