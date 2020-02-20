20 Şubat 2020, Perşembe

BASKETBOL

Obradovic: Bugün bazı oyuncularım mücadele etmedi

Bugün bazı oyuncularım mücadele etmedi
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 20.02.2020

Basketbolda 'nde 'e 94-65 mağlup olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü , kötü mücadele ettiklerini söyledi.

Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerine karşı düşündüklerini yapamadıklarını belirterek, " oyunu ilk dakikadan son dakikaya kadar kontrol etti. Maçı kolay şekilde domine ettiler. Kötü günleriniz olabilir ama savaşmadığınız anlar olmamalı. Bugün bazı oyuncularım mücadele etmedi." dedi.

Yenilgide kendisinin de sorumluluğu olduğunu vurgulayan Obradovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 yıldır buradayım. Bize destek veren herkese saygı duymamız gerekiyor. Taraftarlar, bu akşamki tabloyu hak etmiyor. Hepimizin sınırları vardır, sınırların sonuna gidersek olabilir ama bazı dakikalardan sonra pes ederseniz bu çok kötü. Çok üzgünüm. Motivasyon olmazsa konsantrasyon da olmaz. Son molada da oyunculara 'kendinize saygınız yoksa en azından taraftarlarınıza bunu gösterin' dedim."

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Her zaman oyuncularının yanında olacağını kaydeden Obradovic, "Onlar benim oyuncularım ve kulübe çok şey kattılar. 3 gün önce kupa aldık. Bazı insanların bunun kolay olmadığını anlaması lazım. Sezon sonuna kadar işimiz çok zor olacak. 'nde mücadele edecek gücümüzü görmüyorum." diye konuştu.

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ise genel olarak çok iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Ribauntlarda, paslarda çok iyiydik. 40 dakika boyunca sağlam oynadık. Çok mutluyuz. Bir galibiyet bir galibiyettir. Önümüzde daha maçlar var." ifadelerini kullandı.

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