19 Şubat 2020, Çarşamba
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NBA'de Marcin Gortat emekli oldu
Giriş Tarihi: 19.02.2020
NBA'de son olarak Los Angeles Clippers forması giyen Polonyalı basketbolcu Marcin Gortat, emekli olduğunu açıkladı.
Gortat'ın açıklaması şu şekilde oldu:
"Kariyerimi bitirme zamanı geldi. Bu yıl geçtiğinde sanırım karar anım geldi. Başlangıçta söylediğim gibi, hayatın bana ne getireceğini görmek için kendime bir yıl izin vermiştim. Ve bu karara vardım: emekli oluyorum ve profesyonel oyun kariyerimi bitiriyorum."
Gortat 2005 NBA Draftı'nda Suns tarafından 57. sırada draft edilmiş ve draft gecesi Orlando Magic'e takas edilmişti.
Gortat, NBA kariyerini ortalama 9.9 sayı, 7.9 ribaund ve 1.1 asist rakamları ile tamamladı.
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