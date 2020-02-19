19 Şubat 2020, Çarşamba

BASKETBOL

NBA'de Marcin Gortat emekli oldu

NBA'de Marcin Gortat emekli oldu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 19.02.2020

'de son olarak forması giyen Polonyalı basketbolcu , emekli olduğunu açıkladı.

Gortat'ın açıklaması şu şekilde oldu:

"Kariyerimi bitirme zamanı geldi. Bu yıl geçtiğinde sanırım karar anım geldi. Başlangıçta söylediğim gibi, hayatın bana ne getireceğini görmek için kendime bir yıl izin vermiştim. Ve bu karara vardım: emekli oluyorum ve profesyonel oyun kariyerimi bitiriyorum."

Gortat 2005 Draftı'nda Suns tarafından 57. sırada draft edilmiş ve draft gecesi 'e takas edilmişti.

Gortat, NBA kariyerini ortalama 9.9 sayı, 7.9 ribaund ve 1.1 asist rakamları ile tamamladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Ergin Ataman: Derbiyi G.Saray kazansın istiyorum Ergin Ataman: Derbiyi G.Saray kazansın istiyorum
THY Euroleague'de 25. hafta THY Euroleague'de 25. hafta
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde flaş eşleşme! Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde flaş eşleşme!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör