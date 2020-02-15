15 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

G.Saray Malatyaspor'u konuk edecek
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 15.02.2020

, 'in 22. haftasında yarın BtcTurk ile karşı karşıya gelecek.

Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

'in geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan 'ın 39 puanı bulunuyor.

Ligde bir maçı ertelenen BtcTurk ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 24 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada 'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda , Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve 'yı mağlup etti.

Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından da üç puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Mariano cezalı

Galatasaray'da cezalısı Mariano Filho, maçta forma giyemeyecek.

'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan çeyrek final rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, yarın takımdaki yerini alamayacak.

Tedavisi tamamlanan , görev verilmesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek. Marcelo Saracchi'nin durumu ise bugün gerçekleştirilecek son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'da ceza sınırında olan ise yarınki müsabakada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki derbisinde oynayamayacak.

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