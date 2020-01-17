17 Ocak 2020, Cuma

BASKETBOL

Milwaukee Bucks galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Bucks galibiyet serisini 5 maça çıkardı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 17.01.2020

Amerikan 'nde (NBA) milli oyuncu 'nın formasını giydiği , 'i 128-123 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri , sezonun 37. galibiyetini, konuk ettiği 'i 5 sayı farkla mağlup ederek aldı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 17 ribaunt, 7 asistle "double double" yaparken, Khris Middleton 23, Donte DiVincenzo 19, Brook Lopez ise 16 sayı kaydetti. Oyuna sonradan girerek 15 dakika 44 saniye sahada kalan ise 8 sayı, 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 13. yenilgisini alan Celtics'te Kemba Walker 40 sayı, 11 ribaunt, Marcus Smart 24 sayı ve Jayson Tatum da 17 sayı üretti.

INGRAM'IN KARİYER REKORU, PELICANS'A GALİBİYETİ GETİRDİ

Batı Konferansı temsilcilerinin normal süresi 122-122 biten çekişmeli mücadelesinde , ağırladığı 'ı 138-132 mağlup etti.

Bu sezon 16. kez kazanan Pelicans'ta 49 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle galibiyette başrolü oynayan Brandon Ingram, kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Derrick Favors 21 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken, E'Twaun Moore ise 16 sayı üretti.

Sezonun 13. yenilgisini alan Jazz'da Donovan Mitchell 46 sayı, 6 ribaunt, 26 sayı ve Rudy Gobert 17 sayı, 14 ribauntluk performans sergiledi.

NBA'de yarın 7 maç oynanacak.

SONUÇLAR

Knicks-Phoenix Suns: 98-121

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 138-132 (uzatmalarda)

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 128-123

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 131-134 (uzatmalarda)

Clippers-Orlando Magic: 122-95

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
F.Bahçe Beko sonunu getiremedi F.Bahçe Beko sonunu getiremedi
Merakla beklenen basketbol şöleni A Spor'da! Merakla beklenen basketbol şöleni A Spor'da!
Hakemlerle ilgili Euroleague'e başvuracağız "Hakemlerle ilgili Euroleague'e başvuracağız"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör