16 Ocak 2020, Perşembe
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ING All Star 2020 heyecanı A Spor'da!
Giriş Tarihi: 16.01.2020
ING Basketbol Süper Ligi’nin starları A Spor'da sahne alıyor.. Shane Larkin'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı…ING All Star 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak. ING All Star 2020 19 Ocak 2020 Pazar 14'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da.
ING Basketbol Süper Ligi'nin starları A Spor'da sahne alıyor..
Shane Larkin'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı…
ING All Star 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak.
ING All Star 2020 19 Ocak 2020 Pazar 14'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da.
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