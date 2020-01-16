16 Ocak 2020, Perşembe

BASKETBOL

ING All Star 2020 heyecanı A Spor'da!

Merakla beklenen basketbol şöleni A Spor'da!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 16.01.2020

’nin starları A 'da sahne alıyor.. 'in takımı, ve arkadaşlarına karşı…ING 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak. ING All Star 2020 19 Ocak 2020 Pazar 14'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da.

'nin starları A 'da sahne alıyor..

'in takımı, ve arkadaşlarına karşı…

ING 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak.

ING All Star 2020 19 Ocak 2020 Pazar 14'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da.


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