17 Ekim 2019, Perşembe
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Potada rakip Spartak Moskova
Giriş Tarihi: 17.10.2019
Siyah-Beyazlılar, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında bugün Spartak Moskova Region'a konuk olacak. Karşılaşma başkent Moskova'daki Vidnoje Spor Merkezi'nde 18.00'de başlayacak.
Siyah-Beyazlılar, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında bugün Spartak Moskova Region'a konuk olacak. Karşılaşma başkent Moskova'daki Vidnoje Spor Merkezi'nde 18.00'de başlayacak. Kartal'ın hedefi Spartak Moskova dışında MBA Moskova ve Mabatex'in bulunduğu gruptan üst tura çıkmak.
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