17 Ekim 2019, Perşembe

BASKETBOL

Potada rakip Spartak Moskova

Potada rakip Spartak Moskova
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Siyah-Beyazlılar,  B Grubu ilk maçında bugün Region'a konuk olacak. Karşılaşma başkent Moskova'daki Vidnoje Spor Merkezi'nde 18.00'de başlayacak.

Siyah-Beyazlılar, B Grubu ilk maçında bugün Region'a konuk olacak. Karşılaşma başkent Moskova'daki Vidnoje Spor Merkezi'nde 18.00'de başlayacak. 'ın hedefi Spartak Moskova dışında MBA Moskova ve Mabatex'in bulunduğu gruptan üst tura çıkmak.

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