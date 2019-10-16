16 Ekim 2019, Çarşamba

BASKETBOL

THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Euroleague'de 3. hafta heyecanı yarın ve 18 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında , 'i ağırlayacak. İlk iki haftayı dış sahada oynayan ve galibiyeti bulunmayan , seyircisinin önünde İspanyol ekibi ile mücadele edecek. ise İspanya deplasmanında ile karşı karşıya gelecek. Hafta ile ALBA arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.

Euroleague'de 3. haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın

20.00 -
20.00 CSKA - BC Khimki Moskova
20.45 Beko - SAD
21.05 Maccabi FOX - Kızılyıldız
21.30 - Asvel Lyon-Villeurbanne
21.30 Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano

18 Ekim Cuma

21.30 Olympiakos - Zenit
22.00 -
22.00 FC - ALBA

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