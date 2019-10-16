16 Ekim 2019, Çarşamba
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20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid
21.30 Olympiakos - Zenit Saint Petersburg
THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı
Giriş Tarihi: 16.10.2019
THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı yarın ve 18 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zalgiris Kaunas, Real Madrid'i ağırlayacak. İlk iki haftayı dış sahada oynayan ve galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe, seyircisinin önünde İspanyol ekibi Saski Baskonia ile mücadele edecek. Anadolu Efes ise İspanya deplasmanında Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Hafta Barcelona ile ALBA Berlin arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.
Euroleague'de 3. haftanın TSİ programı şöyle:
Yarın
20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid
20.00 CSKA Moskova - BC Khimki Moskova
20.45 Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia SAD
21.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Kızılyıldız
21.30 Bayern Münih - Asvel Lyon-Villeurbanne
21.30 Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano
18 Ekim Cuma
21.30 Olympiakos - Zenit Saint Petersburg
22.00 Valencia Basket - Anadolu Efes
22.00 FC Barcelona - ALBA Berlin
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