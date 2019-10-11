11 Ekim 2019, Cuma

BASKETBOL

Ergin Ataman: Önemli bir galibiyet aldık

Ergin Ataman: Önemli bir galibiyet aldık
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 11.10.2019

'nin 2. haftasında konuk ettiği temsilcisi 'i uzatmada 106-105 yenen 'in başantrenörü , çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ataman, Shane Larkin ve Vasilije Micic'in iyi bir maç çıkardığını söyledi.

Ataman, iki takımın da hücumda etkili bir oyun ortaya koyduğunu aktararak, "Larkin ve Micic çok iyi skorlar üretti. Uzunlarımıza iyi pozisyonlar oluşturdular. Hücumda takımların sorunu yoktu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Onların sadece kısa oyuncuları değil uzun isimleri de üç sayılık isabetler buldu ve bu nedenle maçı bir türlü koparamadık." ifadelerini kullandı.

'nde kolay maç olmadığının altını çizen tecrübeli başantrenör, "Son bölümde 6 sayı geriye düştüğümüzde tempoyu arttırdık. Savunmada etkili olarak, hücumda da skor üreterek öne geçtik. Önemli bir galibiyet aldık. Avrupa Ligi'nde bir kez daha gördük ki bütün takımlar üst seviyede." şeklinde konuştu.

Reneses: "Limitlerimizi zorladık"

Başantrenörü Alejandro Garcia Reneses, mağlup olmalarına rağmen takımının oyunundan memnun olduğunu dile getirdi.

Sözlerine 'i tebrik ederek başlayan Reneses, "Takımımın bugünkü oyunundan memnunum. Limitlerimizi zorladık. Bugüne dair tek mutsuzluğum Martin Hermannsson'un sakatlık yaşamasıydı." değerlendirmesinde bulundu.



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