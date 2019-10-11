11 Ekim 2019, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes'in konuğu ALBA Berlin

Anadolu Efes'in konuğu ALBA Berlin
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 11.10.2019

 'nde mücadele eden , 2. hafta mücadelesinde 'i ağılıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak ve beIN Haber'den yayınlanacak.

'ne istediği başlangıcı yahamayan Efes, ligin ilk haftasında 'nın takımına sahasında 74-64 mağlup olmuştu. Konuk ise sahasında 'nın Zenit ekibini 85-65 yenmişti.

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