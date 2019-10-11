11 Ekim 2019, Cuma
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Anadolu Efes'in konuğu ALBA Berlin
Giriş Tarihi: 11.10.2019
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, 2. hafta mücadelesinde Alba Berlin'i ağılıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak ve beIN Haber'den yayınlanacak.
Avrupa Ligi'ne istediği başlangıcı yahamayan Efes, ligin ilk haftasında İspanya'nın Barcelona takımına sahasında 74-64 mağlup olmuştu. Konuk Alba Berlin ise sahasında Rusya'nın Zenit ekibini 85-65 yenmişti.
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