Potada dev maç

Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe ile Çukurova arasındaki dev maçla sahibini bulacak. Kayseri'deki mücadele 18.00'de TRT Spor 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi bugün belli oluyor. Geçen sezon hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, statü gereği son play-off finalisti ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 18.00'de başlayacak mücadele, TRT Spor 2'den yayınlanacak. İlki 1993 yılında düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sarı-lacivertliler, son olarak 2015 yılında mutlu sona ulaşmıştı. Fenerbahçe aynı zamanda 11 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. Adana temsilcisi ise bugün yapılacak dev finalde bu kupayı ilk kez müzesine götürmek için mücadele verecek.