09 Ekim 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Potada dev maç

Potada dev maç
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 09.10.2019

Basketbolda 27. Kadınlar , ile Çukurova arasındaki dev maçla sahibini bulacak. 'deki mücadele 18.00'de Spor 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Basketbolda 27. Kadınlar 'nın sahibi bugün belli oluyor. Geçen sezon hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de 'nda şampiyonluğa ulaşan Öznur Kablo, statü gereği son play-off finalisti ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile 'de karşı karşıya gelecek. Kongre ve Spor Merkezi'nde 18.00'de başlayacak mücadele, Spor 2'den yayınlanacak. İlki 1993 yılında düzenlenen Kupası'nda sarı-lacivertliler, son olarak 2015 yılında mutlu sona ulaşmıştı. Fenerbahçe aynı zamanda 11 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. temsilcisi ise bugün yapılacak dev finalde bu kupayı ilk kez müzesine götürmek için mücadele verecek.

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