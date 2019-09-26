27 Eylül 2019, Cuma

BASKETBOL

Ergin Ataman: "Sezona kupayla başladık"

Sezona kupayla başladık
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 27.09.2019

Başantrenörü , 'nda Beko'yu yenip şampiyon oldukların maçın ardından, "Sezona kupayla başladık" dedi.

35. maçında 'yi mağlup ederek şampiyon olan 'te, kupa töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör , zor bir maçın ardından zafere ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Ataman basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Sezon başı olmasına rağmen iyi bir maç oldu bizim için. İlk yarı başa baş geçti. İkinci yarı ise aynı oyunumuzu savunmamızı sertleştirerek devam ettik. 3. periyotta ciddi bir farka gittik. Son periyotta da bize yaklaşmalarına rağmen kazanmasını bildik. Sezona kupayla başladık" ifadelerini kullandı.

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