07 Eylül 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Büyük Britanya'yı geçemedi

Milliler yarı finalde Büyük Britanya'ya takıldı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.09.2019

, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 'ya 94-81 yenildi.

Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın yarı finalinde ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip 45-43 önde tamamlasa da Büyük Britanya karşılaşmayı 94-81 kazanarak finale çıkan taraf oldu.

Yarı finale kalarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Türkiye, ile arasında oynanacak bir diğer yarı final karşılaşmasının mağlubuyla yarın üçüncülük maçına çıkacak.

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