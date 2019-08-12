12 Ağustos 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Greg Whittington Galatasaray Doğa Sigorta'da

Greg Whittington Galatasaray Doğa Sigorta'da
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Greg Whittington'u kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine 2015'te 'in Gelişim Ligi takımı Sioux Falls Skyforce ile başlayan Whittington, 2016 yazında ligi ekiplerinden Sydney Kings ile sözleşme imzaladı. 2017-2018 sezonunu 'da geçiren 2,06 metre boyundaki basketbolcu, geçen yıl ise 'de Hapoel Galil Gilboa'da oynadı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Dünya Kupası'nda hedef maçımız Japonya "Dünya Kupası'nda hedef maçımız Japonya"
Dünya Kupası'nda hedef maçımız Japonya "Dünya Kupası'nda hedef maçımız Japonya"
En büyük hayalimiz olimpiyat "En büyük hayalimiz olimpiyat"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör