Fenerbahçeli Nando de Colo: Çok mutluyum

Kanarya, süper transferini dün resmen açıkladı. De Colo taraftara mesaj yolladı: “Sarı-lacivertli formayı giyeceğim için çok mutluyum. İstanbul’da görüşmek üzere.”

Fenerbahçe, erkek basketbol takımı için anlaşmaya varılan Nando De Colo'nun transferini resmen açıkladı. 1.96 metre boyundaki Fransız yıldızın 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyeceği kaydedildi. Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo'ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi. Fransız basketbolcu da kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara mesaj yolladı. 32 yaşındaki skorer oyun kurucu, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı... Önümüzdeki sezon Fenerbahçe Beko formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok yakında ailemle birlikte İstanbul'da görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. İspanyol basını ise, De Colo'yu Fenerbahçe'ye kaptıran Real Madrid'e büyük tepki gösterdi.



THY DE DUYURDU

Flaş transfer, THY Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabından da duyuruldu. Tecrübeli oyuncu ile ilgili olarak, "Fenerbahçe'den büyük hamle. Yıldız oyun kurucu Nando De Colo imzaladı" ifadesi kullanıldı.