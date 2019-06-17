Toronto Raptors’ın şampiyonluk sevinci sürüyor
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ı 114-110 yenerek 2019 yılı şampiyonu olan Toronto Raptors'ın şampiyonluk sevinci sürüyor.
NBA'de ABD dışındaki tek takım olan Raptors'ın, şampiyonluk kupasını Toronto'ya getirdiği kutlamalar, dün sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.
Kanada'nın diğer kentleri ile ABD ve diğer ülkelerden de katılımların olduğu belirtilen kutlamalara binlerce kişi katıldı.
Toronto merkeze giden yollar yoğun trafik nedeniyle kapanırken, kupayı taşıyan kortejin Toronto Belediye Başkanlığı binasının bulunduğu Nathan Philips Meydanı'na ulaşması saatler sürdü. Kutlamaların öğle saatlerinde biteceği duyurulmasına rağmen, Toronto şehir merkezinde toplanan Raptors hayranlarının şampiyonluk sevinci de devam ediyor.
Kanada basınında yer alan haberlerde, 2 milyondan fazla kişinin katıldığı belirtilen kutlamalar yüzünden, belediye otobüsleri ile metronun seferleri güvenlik nedeniyle durduruldu. Şehir merkezine araç girişine izin verilmezken, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de tam kadro olarak belli noktalara konuşlandırıldı.
Raptors'ın şampiyonluğa ulaşmasındaki en etkili isimlerden all-star forveti Kawhi Leonard, kutlama otobüsü üzerinde kupa ile özçekim yaptı.
Taraftarların sevinç çığlıkları arasında Nathan Philips Meydanı'na ulaşan Raptors oyuncuları, burada kalabalıkla birlikte Kanada ulusal marşını okudu.
Raptors hayranlarının şampiyonluk kutlamaları, akşam saatleri olmasına rağmen devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"