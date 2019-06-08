08 Haziran 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Raptors şampiyonluğa bir galibiyet uzakta

Raptors şampiyonluğa bir galibiyet uzakta
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Amerikan () finalinde 'ı 105-92 yenen , seride 3-1 öne geçti.

Son 2 yılın şampiyonu , 2-1 geride olduğu final serisinin 4. maçında, tarihinin ilk şampiyonluğu için mücadele eden 'ı ağırladı.

Warriors, soyunma odasına 4 sayı farkla (46-42) önde gitti ancak Raptors, 3. çeyrekteki etkili performansı sayesinde sahadan 105-92 galip ayrıldı.

Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 36 sayı ve 12 ribauntla "double double"a imza attı. Bu sezon play-off'larda 14. kez 30 sayı barajını geçen Leonard; , Hakeem Olajuwon, , ve LeBron James'ten sonra bunu başaran 6. oyuncusu oldu.

Serge Ibaka 20 sayı, Pascal Siakam da 19 sayı, 5 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Warriors'ta 27 sayı, 6 asist, Klay Thompson 28 sayı ve Draymond Green 10 sayı, 12 asist, 9 ribauntla mücadele etti.

Raptors, seyircisi önünde oynayacağı 5. karşılaşmayı kazanması halinde şampiyon olacak.


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