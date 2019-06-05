Ersan İlyasova: Madalya istiyoruz

Basketbol Milli Takımımızın önemli oyuncularından Ersan İlyasova, Çin'deki Dünya Kupası'nda madalya almak istediklerini söyledi.Turnuva 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

NBA'de Milwaukee Buck'ta forma giyen Ersan İlyasova, Çin'deki Dünya Kupası'nda madalya almak istediklerini söyledi. 32 yaşındaki basketbolcu, 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak turnuvayla ilgili, "Kariyerimi tamamlamadan önce ay-yıldızlı formayla daha fazla madalya kazanmak istiyorum. Madalyaya ulaşmak her zaman zor çünkü uluslararası turnuvalarda üst sıralara aday takımların sayısı sürekli artıyor. Çin'de iyi bir performans sergileyerek A Milli Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmasına yardım etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Grupta ABD, Çekya ve Japonya ile zor maçlar yapacaklarını aktaran Ersan İlyasova, takım olarak bütün güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi.