03 Haziran 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko ile Tofaş ikinci raundda

F.Bahçe Beko ile Tofaş ikinci raundda
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ile TOFAŞ, play-off yarı finalinde ikinci maça çıkıyor.

Ülker Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Maçı TRT Spor naklen verecek. İlk randevuyu 102-68 kazanan sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçmişti. Üç galibiyet alan takım finale yükselecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Ergin Ataman: İlk maça göre daha kararlıydık Ergin Ataman: İlk maça göre daha kararlıydık
Anadolu Efes seride durumu 2-0 yaptı Anadolu Efes seride durumu 2-0 yaptı
Fenerbahçe Beko çok farklı! Fenerbahçe Beko çok farklı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör